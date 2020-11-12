Мир в Карабахе принесет пользу и Армении – глава МИД Турции

Устойчивый мир в Нагорном Карабахе принесет пользу всем странам региона, в том числе и Армении, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Армении нужно понять, что мир в регионе принесет пользу ей самой. Мы надеемся на это. Долгие годы в регионе реализуется много проектов, и они принесли пользу Турции, Азербайджану и Грузии. Армения также может получить пользу, если будет поддерживать нормальные отношения с соседями», - сказал Чавушоглу в четверг на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Турция поддержит все шаги Азербайджана, по развитию освобожденных территорий.

«Какие шаги и когда они будут предприняты – это все будет обсуждено позже. Все будет зависеть от желания Азербайджана, мы поддержим любое решение», - добавил глава МИД Турции.

А.Мамедов