В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Власти Турции запретили гражданам курить в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщает издание "Дейли Сабах" со ссылкой на МВД страны.
Запрет будет действовать в большинстве открытых общественных пространств, включая многолюдные улицы, остановки и городские площади. В Стамбуле и Измире такие меры уже действуют.
Турецкое министерство внутренних дел также поручило губернаторам следить за вспышками заражений в своих провинциях и ввести комендантский час для пожилого населения, по примеру Стамбула и Анкары. Там жителям старше 65 лет разрешено находиться на улице с 10.00 до 16.00 по местному времени.
C начала пандемии в Турции заразились коронавирусом более 400 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.
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