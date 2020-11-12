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Регион 12.11.2020 12:43

В Турции из-за коронавируса запретили курить в общественных местах

Власти Турции запретили гражданам курить в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщает издание "Дейли Сабах" со ссылкой на МВД страны.

Запрет будет действовать в большинстве открытых общественных пространств, включая многолюдные улицы, остановки и городские площади. В Стамбуле и Измире такие меры уже действуют.

Турецкое министерство внутренних дел также поручило губернаторам следить за вспышками заражений в своих провинциях и ввести комендантский час для пожилого населения, по примеру Стамбула и Анкары. Там жителям старше 65 лет разрешено находиться на улице с 10.00 до 16.00 по местному времени.

C начала пандемии в Турции заразились коронавирусом более 400 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КУРЕНИЕ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]