Турецкие военные будут контролировать соблюдение договоренностей по Карабаху - министр обороны

Турецкие военнослужащие получат возможность принимать участие в контроле за соблюдением договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил в четверг министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция примет участие в процессе наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху. Турецкие военные будут действовать в составе совместной (с РФ - ИФ) миротворческой миссии", - цитирует министра агентство "Анадолу".