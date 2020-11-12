Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 12.11.2020 12:54

Турция претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия - Чавушоглу

Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу.

"Роль Турции в процессе мониторинга будет такой же, что и у России", - заявил в четверг Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Министр сообщил, что наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, будут созданы отдельные наблюдательные посты на местах.

"Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также отметил, что "по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Делегация из РФ в пятницу обсудит в Турции детали создания центра контроля над прекращением огня в Карабахе - Чавушоглу Вопрос механизма контроля над перемирием в Карабахе обсуждается – глава МИД Турции Главы МИД Турции и России обсудили Карабах - СМИ Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили договоренности по Карабаху Анкара осуждает террористический акт в Вене - МИД Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущую ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]