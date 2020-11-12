Турция претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия - Чавушоглу

Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу.

"Роль Турции в процессе мониторинга будет такой же, что и у России", - заявил в четверг Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Министр сообщил, что наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, будут созданы отдельные наблюдательные посты на местах.

"Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также отметил, что "по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента".