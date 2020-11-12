Предложение Вашингтону создать совместную рабочую группу по С-400 актуально - Минобороны Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг заявил, что Анкара не отказывается от своего предложения по созданию совместной с США рабочей группы по ситуации с российскими С-400.

"Предложение турецкой стороны по совместной турецко-американской рабочей группе все еще актуально", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Между тем, Акар указал, что развертывание приобретенных российских систем С-400 осуществляются в соответствии с утвержденным планом.

"Турция будет использовать С-400 точно так же, как комплексы российского производства развернуты в ряде других стран НАТО", - отметил глава Минобороны Турции.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.