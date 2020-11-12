В Карабахе будут только российские миротворцы - Песков

Миротворцами в Нагорном Карабахе будут исключительно россияне, а взаимодействие с Турцией будет осуществляться в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана", - сказал он журналистам.