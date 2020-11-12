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Карабахский конфликт 12.11.2020 13:07

Баку призвал Оттаву не вносить раздор в мирное урегулирование карабахского конфликта – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление МИД Канады по поводу прекращения военных операций между Арменией и Азербайджаном.

«Одностороннее заявление министра иностранных дел Канады о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном, открыто выражает проармянские настроения, такое заявление вызывает сожаление», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Глава МИД Канады, который ни разу не выступил с заявлением, осуждающим оккупацию на протяжении 30 лет азербайджанских территорий и нарушение прав человека сотен тысяч азербайджанских граждан, а также в поддержку соответствующих резолюций ООН, видимо только сейчас решил заняться конфликтом», отмечается в заявлении.

МИД Азербайджана напоминает, что 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных операций между Азербайджаном и Арменией и объявили о полном прекращении огня. В настоящее время, эта договоренность, основанная на основании резолюций Совбеза ООН, претворяется в жизнь.

«Ни одна страна, в особенности находящаяся далеко от зоны конфликта, не может быть заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе больше, чем сами страны региона. Если Канада действительно желает обеспечить прочный мир в регионе, то должна действовать в соответствии с принципами международного права и резолюциями Совбеза ООН и выступать с заявлениями соответствующими этим принципам. Противное является ни чем иным как нанесение ущерба политическому урегулированию конфликта и восстановлению мира в регионе», - заявляет МИД Азербайджана.

Ранее в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампани говорилась, что Оттава приняла к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и работает с международными партнерами над изучением условий и последствий этого последнего события.

«Мы ожидаем, что обязательства, взятые на себя Азербайджаном, будут строго соблюдаться, а боевые действия будут окончательно безотлагательно прекращены. Как мы упоминали ранее, Турция должна оставаться вне конфликта. Я регулярно контактировал с министром иностранных дел Армении, чтобы узнать, как Канада может продолжать поддерживать армянский народ в это самое трудное время, и с кем мы разделяем связи и ценности между сильными людьми», говорилось в заявлении Шампани.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАНАДА, КАРАБАХ


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