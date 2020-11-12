В Минске введен масочный режим

Министерство здравоохранения Белоруссии объявило о введении масочного режима в столице республики Минске.
"В Минске введен обязательный масочный режим. Не только для работников, но и для посетителей всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Минздраве уточнили, что соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.
"Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий", - проинформировали в министерстве.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минздрав, обязательный масочный режим в Беларуси введен также во всей Гомельской области, в Могилеве, в Бобруйске, в Лидском, Чаусском, Кричевском, Кличевском, Осповичском, Полоцком, Оршанском, Новополоцком, Дрибинском, Краснопольском, Миорском, Шумилинском районах.
В Беларуси по состоянию на 11 ноября зарегистрировано 109 тыс. 357 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 1057 случаев.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1022 пациента (на 10 ноября - 1016) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 6 пациентов.
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