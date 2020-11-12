Размещение турецких миротворцев в Карабахе не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой, нужно согласие Баку и Еревана - Песков

Для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку, этот вопрос не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы неоднократно говорили, это не может быть только для обсуждения между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие стороны, которые разделяют, то есть Армения и Азербайджан", - сказал он журналистам в четверг.

"Поэтому эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается", - добавил Песков.