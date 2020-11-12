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Карабахский конфликт 12.11.2020 13:12

Размещение турецких миротворцев в Карабахе не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой, нужно согласие Баку и Еревана - Песков

Для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку, этот вопрос не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как мы неоднократно говорили, это не может быть только для обсуждения между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие стороны, которые разделяют, то есть Армения и Азербайджан", - сказал он журналистам в четверг.

"Поэтому эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается", - добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ДОБРОВОЛЬЦЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]