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СНГ 12.11.2020 15:43

Песков сообщил о начале подготовки ежегодной большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина готовится и пройдет в необычном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения пресс-конференции. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что формат мероприятия прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.

Пресс-секретарь президента также заявил, что к пресс-конференции будут добавлены элементы "Прямой линии".

Журналисты упомянули, что полпредства в федеральных округах начали составлять списки журналистов для участия в пресс-конференции. По их словам, именно полпредства могут стать площадкой для корреспондентов, которые хотят задать вопрос президенту.

"Действительно, в определенных местах, мы вам расскажем в каких, будут журналисты. Конечно, ситуация развивается вне зависимости от наших планов. Поэтому наши планы мы корректируем на ежедневной основе в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Далеко забегать вперед, к сожалению, невозможно", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]