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Дальнее зарубежье 12.11.2020 16:11

Готовность говорить с Москвой важна, как и во времена "холодной войны" - глава МИД ФРГ

Готовность к диалогу с Москвой в настоящее время важна, как это было и прежде, во времена "холодной войны", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Джо Байден скоро займет в Белом доме место нового президента, который привержен дипломатии мультилатерализма. Он делает ставку на силу в отношении России. Но он показал и готовность вовлекать Москву, например, в сферу контроля за вооружением - которая сейчас так же важна, как и во время холодной войны", - заявил Маас в четверг, выступая на Парижском форуме мира.

По его словам, Европа и ОБСЕ должны быть готовы к такому диалогу.

"Это наш шанс, развить идею коллективной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или, тем более, против России", - сказал германский министр.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]