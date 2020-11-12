Готовность к диалогу с Москвой в настоящее время важна, как это было и прежде, во времена "холодной войны", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Джо Байден скоро займет в Белом доме место нового президента, который привержен дипломатии мультилатерализма. Он делает ставку на силу в отношении России. Но он показал и готовность вовлекать Москву, например, в сферу контроля за вооружением - которая сейчас так же важна, как и во время холодной войны", - заявил Маас в четверг, выступая на Парижском форуме мира.

По его словам, Европа и ОБСЕ должны быть готовы к такому диалогу.

"Это наш шанс, развить идею коллективной европейской безопасности, безопасности, которая не может быть достигнута без России или, тем более, против России", - сказал германский министр.