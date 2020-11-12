ЕАЭС продляет срок подготовки порядка биржевой торговли газом в рамках союза

Евразийский экономический союз сдвигает на более поздние сроки реализацию пунктов плана формирования общего рынка газа ЕАЭС - проект соответствующего решения Совета Евразийской экономической комиссии размешен на сайте ЕАЭС. Его общественное обсуждение продлится до 1 декабря.

Разработку и принятие порядка осуществления биржевых торгов газом предложено перенести с 2020 на 2021 год. Такую же годовую отсрочку предложено дать на разработку единых правил доступа к ГТС.

Пункт плана об "организации системы информационного обмена путем реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общих процессов для обеспечения информационного взаимодействия в рамках общего рынка союза в соответствии с перечнем информации, предоставляемой в процессе взаимодействия уполномоченных органов государств-членов, Комиссии (Евразийской экономической комиссии - ИФ) и субъектов общего рынка газа союза в электронной форме" не просто перенесен с 2020 на 2023 год, но и сам по себе поставлен под вопрос. В проекте поправок вместо организации процесса предлагается принять решение о целесообразности организации.

При этом организация обмена технологической информацией между операторами ГТС ЕАЭС сдвигается с 2021 на 2022 год.

Формально первый этап реализации программы построения единого рынка газа продлевается на 2021 год. При этом в него со второго этапа перенесены пункты о разработке механизмов предотвращения реэкспорта газа за пределы ЕАЭС; о неприменении норм газового рынка ЕАЭС к газу из третьих стран; проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза.

С первого на второй этап (его предлагается продлить до конца 2022 года) перенесен пункт об "обеспечении доступности и полноты раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем".

Общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года.