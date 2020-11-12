Стороны ливийского конфликта договорились провести "свободные, честные и убедительные" выборы в течение будущих 18 месяцев, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на главу ливийской Миссии ООН Стефани Уильямс.

"Есть реальный импульс, и все, что нам нужно, это сфокусироваться и поддержать (его - ИФ)", - сказала Уильямс.

Она добавила, что стороны ливийского конфликта достигли предварительного соглашения о том, как они придут к "свободным, честным и убедительным парламентским и президентским выборам".

В понедельник в Тунисе стартовал форум о политическом будущем Ливии. ООН выступает посредником на переговорах 75 ливийских делегатов. Цель форума - составить "дорожную карту" для народа Ливии, которая приведет их к выборам, а также обозначит "как страной будут управлять до конца этого короткого подготовительного периода".

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.