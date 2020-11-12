Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.11.2020 16:46

Стороны конфликта в Ливии договорились провести "свободные и честные" выборы

Стороны ливийского конфликта договорились провести "свободные, честные и убедительные" выборы в течение будущих 18 месяцев, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на главу ливийской Миссии ООН Стефани Уильямс.

"Есть реальный импульс, и все, что нам нужно, это сфокусироваться и поддержать (его - ИФ)", - сказала Уильямс.

Она добавила, что стороны ливийского конфликта достигли предварительного соглашения о том, как они придут к "свободным, честным и убедительным парламентским и президентским выборам".

В понедельник в Тунисе стартовал форум о политическом будущем Ливии. ООН выступает посредником на переговорах 75 ливийских делегатов. Цель форума - составить "дорожную карту" для народа Ливии, которая приведет их к выборам, а также обозначит "как страной будут управлять до конца этого короткого подготовительного периода".

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ВЫБОРЫ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Помпео на встрече с премьер-министром Ливии подтвердил поддержку США выборов в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]