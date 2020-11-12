На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 200 тыс. человек

На Филиппинах из-за тайфуна "Вамко" эвакуировали более 196 тыс. человек, сообщает в четверг телеканал CNN Philippines со ссылкой на национальный совет по снижению риска стихийных бедствий.
Эвакуации проходят в столичном регионе, а также в Центральном Лусоне, Калабарсоне, Мимаропе, Биколе и Восточных Висайях. По меньшей мере три человека погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести из-за дождей и разрушений, которые принес тайфун. Без электричества остались около двух миллионов домов.
Тропический шторм "Вамко" ("Улисс") усилился до тайфуна в среду. Он обрушился на страну уже три раза, последней под удар попала провинция Кесон.
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с российскими миротворцами миссию в Карабахе
Пашинян обсудил политический кризис в Армении с парламентским большинством
Анкара, де-факто, наряду с Россией участвует в процессе урегулирования в Карабахе - посол Азербайджана в РФ
Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти
ЕАЭС продляет срок подготовки порядка биржевой торговли газом в рамках союза
SOCAR сократит в 2021г объемы бурения в рамках оптимизации расходов
Глава Pfizer продал акции компании на $5,6 млн после скачка их цены на новости о вакцине от COVID-19
В РФ возбуждено дело по факту гибели вертолета Ми-24 в Армении по статье о нарушении правил полетов - источник
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 20 человек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Банк Республика откроет филиал в городе Шуша!
Подарок флага гражданам от Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью