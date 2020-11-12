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Дальнее зарубежье 12.11.2020 17:02

На Филиппинах из-за тайфуна эвакуировали почти 200 тыс. человек

На Филиппинах из-за тайфуна "Вамко" эвакуировали более 196 тыс. человек, сообщает в четверг телеканал CNN Philippines со ссылкой на национальный совет по снижению риска стихийных бедствий.

Эвакуации проходят в столичном регионе, а также в Центральном Лусоне, Калабарсоне, Мимаропе, Биколе и Восточных Висайях. По меньшей мере три человека погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести из-за дождей и разрушений, которые принес тайфун. Без электричества остались около двух миллионов домов.

Тропический шторм "Вамко" ("Улисс") усилился до тайфуна в среду. Он обрушился на страну уже три раза, последней под удар попала провинция Кесон.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ТАЙФУН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]