Великобритания представила законопроект для защиты стратегических активов от покупки зарубежными инвесторами

Правительство Великобритании представило законопроект, существенно расширяющий его полномочия в плане блокирования сделок по покупке британского бизнеса зарубежными компаниями.
Таким образом, британские власти намерены изменить систему, действующую более 20 лет, которая, по их словам, более не является эффективной, пишет The Wall Street Journal.
В соответствии с законопроектом, зарубежным компаниям придется уведомлять правительство Великобритании о сделках по приобретению активов в 17 отраслях, включая атомную энергетику, сферу искусственного интеллекта, транспортный и оборонный сектора. Потенциальные сделки будут проверяться в течение 30 дней правительством, которое может либо одобрить сделку, либо инициировать ее дальнейшую проверку на предмет угрозы для национальной безопасности.
Наказание для нарушителей этих требований включает штраф в размере до 5% глобального оборота компании.
В британском правительстве отмечают, что новые правила касаются всех зарубежных инвесторов, а не только китайских. При том, что правящая Консервативная партия имеет большинство в британском парламенте, законопроект, вероятно, будет принят в нынешней форме в ближайшем будущем.
В течение многих лет Великобритания гордилась тем, что не вмешивается в покупку инвесторами британских активов, пишет WSJ. Однако с момента выхода страны из Евросоюза в прошлом году ее правительство пытается найти баланс между привлечением иностранных инвестиций и защитой стратегических отраслей экономики от контроля со стороны активизировавшихся зарубежных инвесторов, преимущественно китайских.
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с российскими миротворцами миссию в Карабахе
Пашинян обсудил политический кризис в Армении с парламентским большинством
Анкара, де-факто, наряду с Россией участвует в процессе урегулирования в Карабахе - посол Азербайджана в РФ
Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти
ЕАЭС продляет срок подготовки порядка биржевой торговли газом в рамках союза
SOCAR сократит в 2021г объемы бурения в рамках оптимизации расходов
Глава Pfizer продал акции компании на $5,6 млн после скачка их цены на новости о вакцине от COVID-19
В РФ возбуждено дело по факту гибели вертолета Ми-24 в Армении по статье о нарушении правил полетов - источник
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 20 человек
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Банк Республика откроет филиал в городе Шуша!
Подарок флага гражданам от Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью