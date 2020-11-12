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Великобритания представила законопроект для защиты стратегических активов от покупки зарубежными инвесторами

Правительство Великобритании представило законопроект, существенно расширяющий его полномочия в плане блокирования сделок по покупке британского бизнеса зарубежными компаниями.

Таким образом, британские власти намерены изменить систему, действующую более 20 лет, которая, по их словам, более не является эффективной, пишет The Wall Street Journal.

В соответствии с законопроектом, зарубежным компаниям придется уведомлять правительство Великобритании о сделках по приобретению активов в 17 отраслях, включая атомную энергетику, сферу искусственного интеллекта, транспортный и оборонный сектора. Потенциальные сделки будут проверяться в течение 30 дней правительством, которое может либо одобрить сделку, либо инициировать ее дальнейшую проверку на предмет угрозы для национальной безопасности.

Наказание для нарушителей этих требований включает штраф в размере до 5% глобального оборота компании.

В британском правительстве отмечают, что новые правила касаются всех зарубежных инвесторов, а не только китайских. При том, что правящая Консервативная партия имеет большинство в британском парламенте, законопроект, вероятно, будет принят в нынешней форме в ближайшем будущем.

В течение многих лет Великобритания гордилась тем, что не вмешивается в покупку инвесторами британских активов, пишет WSJ. Однако с момента выхода страны из Евросоюза в прошлом году ее правительство пытается найти баланс между привлечением иностранных инвестиций и защитой стратегических отраслей экономики от контроля со стороны активизировавшихся зарубежных инвесторов, преимущественно китайских.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИКА, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]