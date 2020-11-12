Российские миротворцы в Карабахе будут сменяться не реже двух раз в год - указ

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны сменяться не реже, чем дважды в год, говорится указе президента РФ Владимира Путина.

Указ президента РФ "O мерах по поддержанию мира в Hагорном Карабахе" опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Министерству обороны Российской Федерации производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости", - говорится в документе.

Также в нем поручается правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных c деятельностью миротворческого контингента, предусмотрев выплату денежного довольствия военнослужащим, включая предоставление дополнительных гарантии и компенсации, в том числе членам их семей.

Указ подписан в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе на основании совместного заявления президента Азербaйджaна, премьер-министра Армении и президента РФ.