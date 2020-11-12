Лавров: ливийские стороны договорились о разблокировке нефтяного сектора страны в Москве в сентябре

Договоренность о разблокировке нефтяного сектора Ливии была достигнута в Москве в начале осени, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, в сентябре мы пригласили в Москву ливийские стороны с тем, чтобы помочь согласовать им договоренности о возобновлении продаж нефти. Такая договоренность была достигнута", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лавров продолжил: "Как я понимаю, там еще необходимо по мере того, как этот экспорт возобновляется, отрегулировать кое-какие правовые и имущественные детали, этим занимается ливийская нефтяная корпорация, правительство Ливии, и парламент Ливии".