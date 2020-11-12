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Дальнее зарубежье 12.11.2020 14:59

Лавров: ливийские стороны договорились о разблокировке нефтяного сектора страны в Москве в сентябре

Договоренность о разблокировке нефтяного сектора Ливии была достигнута в Москве в начале осени, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, в сентябре мы пригласили в Москву ливийские стороны с тем, чтобы помочь согласовать им договоренности о возобновлении продаж нефти. Такая договоренность была достигнута", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Лавров продолжил: "Как я понимаю, там еще необходимо по мере того, как этот экспорт возобновляется, отрегулировать кое-какие правовые и имущественные детали, этим занимается ливийская нефтяная корпорация, правительство Ливии, и парламент Ливии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЛИВИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]