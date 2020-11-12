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Регион 12.11.2020 15:03

Президент Армении на встрече с фракцией Пашиняна заявил о необходимости сохранить стабильность в стране

Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителями правящей парламентской фракции "Мой шаг", поддерживающей правительство Никола Пашиняна. Стороны заявили о необходимости сохранения стабильности в стране после принятия трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

"Стороны обменялись мнениями по трехстороннему заявлению по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и ситуации в стране. Собеседники подчеркнули особую важность сохранения стабильности в сложившейся ситуации, а также необходимость бесперебойной работы всех государственных институтов", - сообщает в четверг пресс-служба президента Армении.

Во встрече с президентом Армении участвовали заместитель спикера парламента Лена Назарян, лидер фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, а также председатель постоянной комиссии парламента по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]