Статус Карабаха пока не определен, Россия не ставит искусственных сроков в этом вопросе - Лавров

Статус Нагорного Карабаха может быть урегулирован после того, как будут определены права проживающих там граждан, искусственных сроков в этом вопросе не ставится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Определить статус можно исключительно после того, когда будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все это время находиться на этой территории", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Он отметил, что искусственных сроков по решению этих вопросов Россия не ставит.
В настоящее время статус Нагорного Карабаха не определен, РФ исходит из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия будут предприняты для восстановления этноконфессионального согласия в Нагорном Карабахе, добавил министр.
Глава МИД РФ сообщил, что Россия будет привлекать ЮНЕСКО к восстановлению культурных объектов, МККК и управление ООН по правам беженцев - чтобы "помочь людям вернуться к своим очагам".
"Когда это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма близко и гладко", - сказал Лавров.
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