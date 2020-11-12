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Карабахский конфликт 12.11.2020 15:04

Статус Карабаха пока не определен, Россия не ставит искусственных сроков в этом вопросе - Лавров

Статус Нагорного Карабаха может быть урегулирован после того, как будут определены права проживающих там граждан, искусственных сроков в этом вопросе не ставится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Определить статус можно исключительно после того, когда будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и, конечно, тем, кто продолжал все это время находиться на этой территории", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что искусственных сроков по решению этих вопросов Россия не ставит.

В настоящее время статус Нагорного Карабаха не определен, РФ исходит из того, что статус будет определяться в зависимости от того, какие действия будут предприняты для восстановления этноконфессионального согласия в Нагорном Карабахе, добавил министр.

Глава МИД РФ сообщил, что Россия будет привлекать ЮНЕСКО к восстановлению культурных объектов, МККК и управление ООН по правам беженцев - чтобы "помочь людям вернуться к своим очагам".

"Когда это произойдет, у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма близко и гладко", - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]