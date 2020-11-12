Регулирование мирового рынка нефти не должно дискриминировать добычу нефти в Ливии - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости дискриминации добычи нефти в Ливии из-за регулирования мирового рынка нефти.

"Что касается влияния этого процесса на мировые рынки нефти, на цену на энергоносители, - какое-то влияние наверняка это оказывает. Сейчас тенденция повышательная на рынке нефти", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"В любом случае, когда мы говорим о необходимости регулировать рынок нефти, мы совсем не имеем в виду делать это за счет дискриминации того или иного производителя (ливийского)", - подчеркнул Лавров.