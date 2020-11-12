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ТЭК 12.11.2020 15:07

Регулирование мирового рынка нефти не должно дискриминировать добычу нефти в Ливии - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости дискриминации добычи нефти в Ливии из-за регулирования мирового рынка нефти.

"Что касается влияния этого процесса на мировые рынки нефти, на цену на энергоносители, - какое-то влияние наверняка это оказывает. Сейчас тенденция повышательная на рынке нефти", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"В любом случае, когда мы говорим о необходимости регулировать рынок нефти, мы совсем не имеем в виду делать это за счет дискриминации того или иного производителя (ливийского)", - подчеркнул Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]