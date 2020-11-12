Нефтяные цены колеблются на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $43,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок колеблются между ростом и снижением в ходе торгов в четверг.
Рынок ждет данных о запасах в США и оценивает ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 в четверг составляет $43,87 за баррель, что на $0,07 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,54 за баррель, что на $0,09 (0,22%) выше уровня предыдущих торгов.
Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к снижению.
В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.
С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.
Однако МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.
Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с - до 91,2 млн б/с. "Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов", - прогнозируют в агентстве.
Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.
Баку приветствует подписание между Москвой и Анкарой меморандума о создании совместного центра мониторинга контроля за прекращением огня в Карабахе - МИД
Три человека задержаны по подозрению в краже из резиденции премьера Армении
Статус Карабаха пока не определен, Россия не ставит искусственных сроков в этом вопросе - Лавров
Глава Pfizer продал акции компании на $5,6 млн после скачка их цены на новости о вакцине от COVID-19
В Азербайджане зафиксирован новый антирекорд по числу скончавшихся от COVID-19 - 20 человек
Alibaba установила новый рекорд продаж в День одиноких людей - более $75 млрд
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Готовность говорить с Москвой важна, как и во времена "холодной войны" - глава МИД ФРГ
Более 40 тыс. человек умерли от коронавируса в Иране
Песков сообщил о начале подготовки ежегодной большой пресс-конференции Путина
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Подарок флага гражданам от Nar
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью