Нефтяные цены колеблются на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $43,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок колеблются между ростом и снижением в ходе торгов в четверг.

Рынок ждет данных о запасах в США и оценивает ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 в четверг составляет $43,87 за баррель, что на $0,07 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,54 за баррель, что на $0,09 (0,22%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к снижению.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 МСК в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.

Однако МЭА считает маловероятным рост нефтяного спроса из-за вакцины до конца следующего года. МЭА в четверг повысило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки, до 8,8 млн б/с вместо 8,4 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад.

Согласно ежемесячному отчету МЭА, мировые поставки нефти в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,2 млн б/с - до 91,2 млн б/с. "Мировая добыча нефти может вырасти более чем на 1 млн б/с в ноябре, если Ливия продолжит демонстрировать значительный рост добычи, поскольку США оправятся от ураганов", - прогнозируют в агентстве.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.