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ТЭК 12.11.2020 17:47

Индонезия выставит на продажу 68 неразведанных морских месторождений в 2021г. - министр

Индонезия намерена активнее привлекать инвестиции в нефтегазовый сектор и в следующем году планирует выставить на продажу 68 неразведанных морских месторождений, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Арифин Тасриф.

"Индонезия открыта для бизнеса - от разведки и добычи до переработки и транспортировки", - сказал Тасриф в ходе нефтегазовой конференции Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), которая в этом году проходит в онлайн-формате.

В настоящее время разведанные резервы Индонезии составляют 3,77 млрд баррелей нефти и 77 трлн кубометров природного газа, что "немного в сравнении с мировыми резервами", отметил Тасриф. Индонезия, по его словам, реализует программу стимулов для отрасли с целью привлечения инвесторов, и в рамках этой программы выставит на аукцион неразведанные участки.

Министр отметил, что газ и возобновляемые источники энергии являются будущим "зеленой" энергетики, заявил Тасриф.

Индонезия поставила целью увеличить долю газа в структуре энергетики до 24% к 2050 году.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, НЕФТЕГАЗ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]