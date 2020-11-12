Индонезия выставит на продажу 68 неразведанных морских месторождений в 2021г. - министр

Индонезия намерена активнее привлекать инвестиции в нефтегазовый сектор и в следующем году планирует выставить на продажу 68 неразведанных морских месторождений, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Арифин Тасриф.

"Индонезия открыта для бизнеса - от разведки и добычи до переработки и транспортировки", - сказал Тасриф в ходе нефтегазовой конференции Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), которая в этом году проходит в онлайн-формате.

В настоящее время разведанные резервы Индонезии составляют 3,77 млрд баррелей нефти и 77 трлн кубометров природного газа, что "немного в сравнении с мировыми резервами", отметил Тасриф. Индонезия, по его словам, реализует программу стимулов для отрасли с целью привлечения инвесторов, и в рамках этой программы выставит на аукцион неразведанные участки.

Министр отметил, что газ и возобновляемые источники энергии являются будущим "зеленой" энергетики, заявил Тасриф.

Индонезия поставила целью увеличить долю газа в структуре энергетики до 24% к 2050 году.