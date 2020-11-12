Баку приветствует подписание между Москвой и Анкарой меморандума о создании совместного центра мониторинга контроля за прекращением огня в Карабахе - МИД

Баку положительно оценивает меморандум? подписанный между РФ и Турцией о создании совместного центра мониторинга контроля за прекращением огня в Карабахе, заявляет министерство иностранных дел Азербайджана.

«В соответствии с совместным заявлением, подписанным президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом РФ 10 ноября 2020 года, мы приветствуем подписание Меморандума о создании Совместного российско-турецкого центра по наблюдению за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и прекращением всех военных операций», - говорится в заявлении МИД.

При этом МИД подчеркивает, что в связи с организацией Совместного центра, открытого на территории Азербайджана, будет также создана Совместная рабочая группа.

«Считаем, что деятельность Совместного центра будет способствовать повышению эффективности наблюдения за режимом прекращением огня и, тем самым, обеспечению мира и безопасности в регионе», - подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде