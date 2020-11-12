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Регион 12.11.2020 15:47

Более 40 тыс. человек умерли от коронавируса в Иране

Количество летальных исходов у заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране за время пандемии превысило 40 тыс., свидетельствуют данные Worldometers.

Еще более 5,6 тыс. пациентов в настоящее время находятся в серьезном или критическом состоянии. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 726 тыс. человек, рекордные 11,7 тыс. случаев заражения зарегистрировали в среду.

В столице Ирана Тегеране в четверг ввели комендантский час. Весь бизнес в городе будет закрываться в 18.00 по местному времени. Предполагается, что такие меры помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Портал Worldometers специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]