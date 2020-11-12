Более 40 тыс. человек умерли от коронавируса в Иране

Количество летальных исходов у заразившихся коронавирусом COVID-19 в Иране за время пандемии превысило 40 тыс., свидетельствуют данные Worldometers.

Еще более 5,6 тыс. пациентов в настоящее время находятся в серьезном или критическом состоянии. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 726 тыс. человек, рекордные 11,7 тыс. случаев заражения зарегистрировали в среду.

В столице Ирана Тегеране в четверг ввели комендантский час. Весь бизнес в городе будет закрываться в 18.00 по местному времени. Предполагается, что такие меры помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции.

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