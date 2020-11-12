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Транспорт и связь 12.11.2020 16:04

Azercell запустила сеть 4G в Шуше

Оператор мобильной связи в Азербайджане компания Azercell Telecom запустил сеть 4G в городе Шуша, говорится в сообщении компании.

«Первая сеть 4G Azercell уже работает в Шуше. Спустя 28 лет наши граждане и находящиеся там наши солдаты, могут поддерживать связь со своими родственникам и пользоваться самым быстрым мобильным интернетом и передовыми услугами связи», - говорится в сообщении компании.

Azercell сообщает, что планирует быстро охватить все освобожденные территории Азербайджана современной мобильной сетью и обеспечить бесперебойную связь и доступ к инновационным услугам граждан Азербайджана, которые в скором времени вернутся в свои дома.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, в свою очередь, сообщает, что на всех освобожденных территориях Азербайджана населению будут предоставлены качественные транспортные, телекоммуникационные и почтовые услуги.

«На основе новых технологий будет построена телекоммуникационная и почтовая инфраструктура, будет расширено радио- и телевещание, будут предоставляться современные услуги по перевозке пассажиров», - отмечает ведомство.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова

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Тэги: AZERCELL, ШУША, СЕТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]