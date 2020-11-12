Баку передал Москве список наемников, воевавших в Карабахе на стороне Армении - посол Азербайджана в РФ

Официальный Баку передал Москве подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне наемников, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглу.

"Вокруг нагорно-карабахского конфликта очень много спекуляций по поводу наемников якобы на стороне Азербайджана. Прошу обратить внимание, что ни Сергей Нарышкин, ни Сергей Лавров, говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чьей стороне они воюют", - сказал посол на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Баку передал Москве подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне наемников.