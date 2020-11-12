Конфликт в Карабахе урегулирован, но предстоит еще длительный путь к миру - посол Азербайджана в РФ

В Баку считают, что конфликт в Нагорном Карабахе урегулирован, заявил в четверг посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Я считаю, что да", - сказал он журналистам в четверг в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом азербайджанский посол отметил, что "конечно понадобится время, понадобится много общих усилий".

"Не надо себя обманывать, что все это через месяц - два встанет на свои места. Это длительный процесс, в какой-то степени может и длительный процесс. Но путь один - это путь к миру, благополучию и процветанию", - подчеркнул Бюльбюль оглы.