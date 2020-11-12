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Карабахский конфликт 12.11.2020 16:44

Конфликт в Карабахе урегулирован, но предстоит еще длительный путь к миру - посол Азербайджана в РФ

В Баку считают, что конфликт в Нагорном Карабахе урегулирован, заявил в четверг посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Я считаю, что да", - сказал он журналистам в четверг в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом азербайджанский посол отметил, что "конечно понадобится время, понадобится много общих усилий".

"Не надо себя обманывать, что все это через месяц - два встанет на свои места. Это длительный процесс, в какой-то степени может и длительный процесс. Но путь один - это путь к миру, благополучию и процветанию", - подчеркнул Бюльбюль оглы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, РЕШЕНИЕ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]