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12.11.2020 16:50

Банк Республика откроет филиал в городе Шуша!

27 сентября 2020 года Вооруженные Силы Азербайджанской Республики начали решительное контрнаступление и написали новую страницу в истории азербайджанского народа. Наша доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего завершила войну большой победой. Эта победа является результатом продуманной политики, решимости и твердой воли Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также сплочения нашего народа вокруг него, в виде единого железного кулака.

Весь коллектив Банка Республика выражает огромную благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, всем солдатам и офицерам нашей армии, проявившим большое мужество и отвагу, а также нашему народу за эту великую победу! Эта победа заложит основу для еще больших успехов экономики Азербайджана. Наша прекрасная Шуша и Карабах будут возрождены, весь Азербайджан станет еще более сильным и процветающим!

Банк Республика как один из ведущих банков страны с целью внести свой вклад в экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий принял решение об открытии нового филиала в жемчужине Карабаха - городе Шуше.

Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов подчеркнул: «Как и каждый азербайджанец, все сотрудники нашего банка с большой радостью восприняли новость о победе! От имени Банка Республика мы выражаем глубокую благодарность Верховному главнокомандующему и нашей отважной армии за эту победу. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших храбрых солдат, отдавшими жизнь за свободу наших земель. Наш Банк присоединился к призыву Президента Ильхама Алиева «Шуша - мы тебя оживим!», приняв решение об открытии нового филиала в Шуше, одним из красивейших городов Азербайджана. Для нас будет честью внести свой вклад в восстановление и процветание нашей страны.»

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]