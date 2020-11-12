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Карабахский конфликт 12.11.2020 17:16

Минобороны РФ перебросило в Армению почти половину миротворческого контингента для Карабаха

В Армению транспортными самолетами переброшено почти 800 российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также более 120 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Для переброски миротворцев в Карабах осуществлено несколько десятков рейсов транспортных самолетов Ил-76 и тяжелых транспортных Ан-124 "Руслан".

Министерством обороны РФ продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили военные.

По данным министерства, в четверг в Армении приземлились еще четыре российских самолета с личным составом и техникой.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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