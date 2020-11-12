Минобороны РФ перебросило в Армению почти половину миротворческого контингента для Карабаха

В Армению транспортными самолетами переброшено почти 800 российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 780 военнослужащих, а также более 120 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.
Для переброски миротворцев в Карабах осуществлено несколько десятков рейсов транспортных самолетов Ил-76 и тяжелых транспортных Ан-124 "Руслан".
Министерством обороны РФ продолжается переброска российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили военные.
По данным министерства, в четверг в Армении приземлились еще четыре российских самолета с личным составом и техникой.
В Нагорном Карабахе разворачивается российский контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.
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