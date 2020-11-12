Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

11.11 $/bbl   WTI 41.45 0.09 Brent 43.80 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 12.11.2020 17:27

ЕБРР прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2020г на уровне 3,6% ВВП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует дефицит счета текущих операций Азербайджана в 2020 году на уровне 3,6% ВВП.

Об этом говорится в отчете банка «Transition Report 2020-21», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, ЕБРР в 2020 году прогнозирует дефицит госбюджета Азербайджана на уровне 6,3% ВВП.

«Ожидается, что рост расходов и более низкие налоговые поступления увеличат дефицит бюджета до 6,3% ВВП. Однако, страна предпочитает полагаться на средства Госнефтефонда (ГНФАР), а не на внешнее финансирование. В первой половине 2020 года совокупные активы ГНФАР и Центрального банка составили почти $50 млрд, что больше прогнозируемого ВВП страны», - говорится в отчете.

Власти Азербайджана дефицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года прогнозируют на уровне $1 млрд 539,6 млн или 3,7% ВВП.

Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Проведение реформ и повышение роли ненефтяного сектора позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана - ЕБРР ЕБРР улучшил прогнозы по темпам роста ВВП Азербайджана на 2018-2019гг Цены на нефть и проблемы в банковском секторе сохраняют риски для экономики Азербайджана - ЕБРР ЕБРР прогнозирует спад ВВП Азербайджана в 2016г на 3%, рост на 1% - в 2017г ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2015-2016гг ЕБРР на 2015-2016гг прогнозирует рост ВВП Азербайджана на уровне 1,5% в год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]