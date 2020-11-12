ЕБРР прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2020г на уровне 3,6% ВВП

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует дефицит счета текущих операций Азербайджана в 2020 году на уровне 3,6% ВВП.

Об этом говорится в отчете банка «Transition Report 2020-21», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, ЕБРР в 2020 году прогнозирует дефицит госбюджета Азербайджана на уровне 6,3% ВВП.

«Ожидается, что рост расходов и более низкие налоговые поступления увеличат дефицит бюджета до 6,3% ВВП. Однако, страна предпочитает полагаться на средства Госнефтефонда (ГНФАР), а не на внешнее финансирование. В первой половине 2020 года совокупные активы ГНФАР и Центрального банка составили почти $50 млрд, что больше прогнозируемого ВВП страны», - говорится в отчете.

Власти Азербайджана дефицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2020 года прогнозируют на уровне $1 млрд 539,6 млн или 3,7% ВВП.

Дефицит госбюджета на 2020 год прогнозируется на уровне 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП.

А.Мамедов