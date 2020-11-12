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Дальнее зарубежье 12.11.2020 22:42

ЕС продлил санкции против венесуэльских чиновников

Совет ЕС продлил в четверг санкции Евросоюза против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба совета.

"Решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, при котором демократия, верховенство закона и уважение прав человека подрываются настойчивыми действиями", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что эти меры включают эмбарго на оружие и оснащение для внутренних репрессий, а также запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для 36 включенных в санкционный список должностных лиц, "которые несут ответственность за нарушения прав человека и / или за подрыв демократии и верховенства права".

Как считают в ЕС, эти меры призваны способствовать достижению политической стабильности и удовлетворению насущных потребностей населения.

"Целенаправленные меры являются гибкими и обратимыми и призваны не навредить населению Венесуэлы", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Соответствующий правовой акт будет опубликован в "Официальном журнале" Европейского союза 13 ноября.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]