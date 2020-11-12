ЕС продлил санкции против венесуэльских чиновников

Совет ЕС продлил в четверг санкции Евросоюза против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба совета.

"Решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, при котором демократия, верховенство закона и уважение прав человека подрываются настойчивыми действиями", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что эти меры включают эмбарго на оружие и оснащение для внутренних репрессий, а также запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для 36 включенных в санкционный список должностных лиц, "которые несут ответственность за нарушения прав человека и / или за подрыв демократии и верховенства права".

Как считают в ЕС, эти меры призваны способствовать достижению политической стабильности и удовлетворению насущных потребностей населения.

"Целенаправленные меры являются гибкими и обратимыми и призваны не навредить населению Венесуэлы", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Соответствующий правовой акт будет опубликован в "Официальном журнале" Европейского союза 13 ноября.