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ТЭК 12.11.2020 18:22

SOCAR сократит в 2021г объемы бурения в рамках оптимизации расходов

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в 2021 году сократить объемы бурения, говорится в сообщении компании.

Сокращение объемов бурения обусловлено минимизацией расходов компании.

В сообщении говорится, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на заседании с руководящим составом компании обсудил вопросы реорганизации структуры управления ПО «Азнефть», текущую ситуацию в рамках мер по оптимизации и сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также планы на перспективу.

«Среди ближайших планов компании обеспечение доходности и операционной эффективности, для этого предпринимаются превентивные меры», - подчеркивает SOCAR.

Объем бурения по SOCAR в январе-сентябре 2020 года составил 51,832 тыс. метров.

В 2019 году объем буровых работ компании SOCAR составил 150,848 тыс. метров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]