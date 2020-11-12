SOCAR сократит в 2021г объемы бурения в рамках оптимизации расходов

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) планирует в 2021 году сократить объемы бурения, говорится в сообщении компании.

Сокращение объемов бурения обусловлено минимизацией расходов компании.

В сообщении говорится, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на заседании с руководящим составом компании обсудил вопросы реорганизации структуры управления ПО «Азнефть», текущую ситуацию в рамках мер по оптимизации и сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также планы на перспективу.

«Среди ближайших планов компании обеспечение доходности и операционной эффективности, для этого предпринимаются превентивные меры», - подчеркивает SOCAR.

Объем бурения по SOCAR в январе-сентябре 2020 года составил 51,832 тыс. метров.

В 2019 году объем буровых работ компании SOCAR составил 150,848 тыс. метров.

Н.Аббасова