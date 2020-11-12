Пашинян обсудил политический кризис в Армении с парламентским большинством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителями парламентского большинства, обсудив Карабах и внутриполитический кризис.

"Премьер-министр детально представил развития и проблемы до войны в Карабахе, во время и после войны. Обсудили также внутриполитические и внешнеполитические вызовы", - сообщила на своей странице в фейсбуке вице-спикер парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Лена Назарян.

Последствия погрома демонстрантами в парламенте Армении в ночь на 10 ноября уже устранены.

"В ближайшие дни парламент продолжит свою работу, которая должна быть полностью пересмотрена в соответствии с новыми реалиями и для обеспечения безопасности и стабильности в стране", - отметила Назарян.

Ранее руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян сообщил на своей странице в фейсбуке, что аппарат возобновит работу с пятницы в полном объеме.