Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти

НАК "Нафтогаз Украины" как единоличный акционер АО "Укртранснафта" разрешила компании заключить договор на продажу 80 тыс. тонн нефти Azeri Light (плюс-минус 10%) "дочке" "Белорусской нефтяной компании" - BNK (UK) Limited (Великобритания).

Соответствующее решение НАК от 21 октября обнародовано на сайте "Укртранснафты".

Ранее, 17 августа, "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт "Пивденный".

Кроме того, решением от 15 октября "Нафтогаз" согласовал возможность продажи "Укртранснафтой" второй партии азербайджанской нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС "Кременчуг". Таким образом, можно предположить, что покупатель нефти поставит ее для нужд Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта").

Как сообщалось, "Нафтогаз" в начале апреля согласовал заключение "Укртранснафтой" договора с SOCAR Trading на покупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ "Пивденный".

Гендиректор "Укртранснафта" и глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Николай Гавриленко отмечал, что компания купила нефть на спаде цен, по $29 за баррель, и планирует до конца 2020 года продать дороже.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.