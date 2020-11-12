Глава Минобороны Азербайджана обсудил с российскими миротворцами миссию в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана

«12 ноября Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Р.Ахмедов