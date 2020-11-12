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Карабахский конфликт 12.11.2020 19:24

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с российскими миротворцами миссию в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в четверг встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана

«12 ноября Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]