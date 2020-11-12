Минздрав Азербайджана передал Реабилитационный центр для лечения военных, раненных в Карабахе

Восьмиэтажный Реабилитационный центр министерства здравоохранения с 13 ноября будет передан для лечения военных, раненных в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Центр рассчитан на реабилитацию 200 военных. В нем будут проходить реабилитацию военные, имеющие проблемы с опорно-двигательной системой, в частности, лица, полностью или частично потерявшие возможности двигаться.

Период реабилитации составит минимум две недели, при необходимости он будет продлен.

Р.Ахмедов