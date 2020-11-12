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Здравоохранение 12.11.2020 19:51

Минздрав Азербайджана передал Реабилитационный центр для лечения военных, раненных в Карабахе

Восьмиэтажный Реабилитационный центр министерства здравоохранения с 13 ноября будет передан для лечения военных, раненных в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Центр рассчитан на реабилитацию 200 военных. В нем будут проходить реабилитацию военные, имеющие проблемы с опорно-двигательной системой, в частности, лица, полностью или частично потерявшие возможности двигаться.

Период реабилитации составит минимум две недели, при необходимости он будет продлен.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]