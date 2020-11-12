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Регион 12.11.2020 20:47

Специальная следственная служба Армении подтверждает задержание ряда политиков по подозрению в организации беспорядков

В Армении задержаны представитель Верховного Совета Армянской Революционной Федерации (АРФ) "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян, член партии "Айреник" (Родина) Арсен Бабаян и представитель "Национальной повестки" Ара Акопян, сообщили журналистам в Специальной следственной службе (ССС) республики.

"По уголовному делу задержаны три человека: Арсен Бабаян, Арцвик Минасян и Ара Акопян. Последние были задержаны по подозрению в совершении преступных действий, предусмотренных по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса РА (организация массовых беспорядков)", - сообщили в ССС.

О том, что полиция задержала депутата оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Эдуарда Бабаяна, сообщила ранее в четверг журналистам на площади Свободы в Ереване депутат от этой партии Ивета Тоноян.

В свою очередь депутат этой фракции Шаке Авоян добавила, что под стражей находятся и другие депутаты, и теперь они идут в сторону Службы национальной безопасности вызволять своих коллег.

По данным местных СМИ, в Ереване в четверг вечером задержаны не менее 60 участников протестного митинга, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]