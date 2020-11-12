Специальная следственная служба Армении подтверждает задержание ряда политиков по подозрению в организации беспорядков

В Армении задержаны представитель Верховного Совета Армянской Революционной Федерации (АРФ) "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян, член партии "Айреник" (Родина) Арсен Бабаян и представитель "Национальной повестки" Ара Акопян, сообщили журналистам в Специальной следственной службе (ССС) республики.

"По уголовному делу задержаны три человека: Арсен Бабаян, Арцвик Минасян и Ара Акопян. Последние были задержаны по подозрению в совершении преступных действий, предусмотренных по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса РА (организация массовых беспорядков)", - сообщили в ССС.

О том, что полиция задержала депутата оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Эдуарда Бабаяна, сообщила ранее в четверг журналистам на площади Свободы в Ереване депутат от этой партии Ивета Тоноян.

В свою очередь депутат этой фракции Шаке Авоян добавила, что под стражей находятся и другие депутаты, и теперь они идут в сторону Службы национальной безопасности вызволять своих коллег.

По данным местных СМИ, в Ереване в четверг вечером задержаны не менее 60 участников протестного митинга, требовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.