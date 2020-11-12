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Регион 12.11.2020 21:12

Полиция Армении подтверждает задержание 20 участников митинга протеста в Ереване

После митинга, инициированного представителями 17 парламентских и внепарламентских партий Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 20 человек подвергнуты приводу в отделение полиции республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе армянской полиции.

Там отметили, что граждане были задержаны в Ереване за совершение административного правонарушения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]