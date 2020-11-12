Полиция Армении подтверждает задержание 20 участников митинга протеста в Ереване

После митинга, инициированного представителями 17 парламентских и внепарламентских партий Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 20 человек подвергнуты приводу в отделение полиции республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе армянской полиции.

Там отметили, что граждане были задержаны в Ереване за совершение административного правонарушения.