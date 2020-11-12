Полиция Армении подтверждает задержание 20 участников митинга протеста в Ереване

После митинга, инициированного представителями 17 парламентских и внепарламентских партий Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, 20 человек подвергнуты приводу в отделение полиции республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе армянской полиции.
Там отметили, что граждане были задержаны в Ереване за совершение административного правонарушения.
Установлена прямая связь с генштабами ВС Армении и Азербайджана - Минобороны РФ
Российские миротворцы вошли в Ханкенди, выставили 10 постов в Лачинском коридоре - Минобороны РФ
Банк Англии сохраняет прогноз для британской экономики, несмотря на надежды на вакцину
Нефть дорожает после выхода данных о запасах в США
Fitch подтвердило рейтинги "КазТрансОйла" на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный"
ИГ взяло на себя ответственность за теракт на кладбище в Джидде
Израиль может подписать контракт с Pfizer на закупку вакцины от COVID-19 в ближайшие дни
Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Банк Республика откроет филиал в городе Шуша!
Подарок флага гражданам от Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью