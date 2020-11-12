РФ перебросила в Карабах уже более 800 миротворцев

Уже более 800 российских военнослужащих переброшено в Карабах, прибывший в четверг батальон начинает переход в район армянского города Горис, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24", - заявил Конашенков на брифинге в четверг.

Он сообщил, что вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования. "Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач", - заявил представитель ведомства.

Он также заявил, что подразделения второго батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения н.п. Горис.





