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Карабахский конфликт 12.11.2020 21:35

РФ перебросила в Карабах уже более 800 миротворцев

Уже более 800 российских военнослужащих переброшено в Карабах, прибывший в четверг батальон начинает переход в район армянского города Горис, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения миротворческой операции выполнено 56 самолето-рейсов, перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружения и военной техники, 8 вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24", - заявил Конашенков на брифинге в четверг.

Он сообщил, что вертолеты после транспортировки подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации и перелетели на аэродромы базирования. "Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты и находятся в готовности к выполнению задач", - заявил представитель ведомства.

Он также заявил, что подразделения второго батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения н.п. Горис.


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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]