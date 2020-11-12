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Карабахский конфликт 12.11.2020 21:57

Установлена прямая связь с генштабами ВС Армении и Азербайджана - Минобороны РФ

Россия установила прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал он на брифинге в четверг.

По его словам, координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне карабахского конфликта в круглосуточном режиме осуществляет Национальный центр управлений обороной РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]