Установлена прямая связь с генштабами ВС Армении и Азербайджана - Минобороны РФ

Россия установила прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал он на брифинге в четверг.

По его словам, координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне карабахского конфликта в круглосуточном режиме осуществляет Национальный центр управлений обороной РФ.