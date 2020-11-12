Госпитализированный Зеленский сообщил, что продолжает работать

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице "Феофания", записал видеобращение.
"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо... Думаю, что большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас", - сказал Зеленский в своем видеообращении, которое обнародовал телеканал "Украина 24" в телеграм-канале.
Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, 9 ноября Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
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