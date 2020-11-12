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Регион 12.11.2020 22:10

Госпитализированный Зеленский сообщил, что продолжает работать

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице "Феофания", записал видеобращение.

"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо... Думаю, что большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас", - сказал Зеленский в своем видеообращении, которое обнародовал телеканал "Украина 24" в телеграм-канале.

Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 9 ноября Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]