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Дальнее зарубежье 13.11.2020 11:01

Американское агентство по кибербезопасности заявило, что не располагает данными о потерянных или незасчитанных голосах на выборах

Прошедшие в США президентские выборы были безопасными, данных о потерянных или незасчитанных голосах нет, сообщили Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).

"Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Агентства по кибербезопасности США.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом скомпрометирована", - добавили ведомства.

Отмечается, что, несмотря на существование "необоснованных претензий и возможностей для дезинформации о процессе выборов", МВБ уверено в "безопасности и целостности наших выборов".

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, МИНИСТЕРСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]