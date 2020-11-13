Южнокорейский политик надеется, что Байден сохранит договоренности Трампа и Ким Чен Ына по Корейскому полуострову

Глава правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Нак Ен завил, что он надеется на сохранение договоренностей, касающихся денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году в Сингапуре.
"Я хотел бы, чтобы Южная Корея и США работали вместе над возобновлением мирного процесса на Корейском полуострове", - сказал политик на заседании партийного совета, сообщило агентство "Ренхап".
Он отметил: "Отправной точкой для этого стало бы подтверждение положений сингапурского соглашения от 2018 года между США и Северной Кореей. Я хотел бы, чтобы оно было сохранено при администрации Байдена".
В ходе первой встречи американского и северокорейского лидеров в Сингапуре было подписано совместное заявление. В нем стороны согласились на установление "новых отношений", а также принятие мер, направленных на установление мира на Корейском полуострове и его полную денуклеаризацию.
Вместе с тем, по ряду причин договоренности не были реализованы, в срыве стороны обвинили друг друга.
Выступление Ли Нк Ена последовало за первым телефонным разговором между президентом Мун Чжэ Ином и Байденом в четверг, они подтвердили приверженность союзу и миру на полуострове.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Хотя официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре, на основании имеющихся данных о результатах голосования ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры, в том числе Мун Чжэ Ин.
Республиканец президент Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.
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