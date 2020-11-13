В Британском совете рассчитывают, что организация возобновит деятельность в России

Вопрос о возобновлении деятельности в России "Британского совета" пока не рассматривается, однако не исключено, что со временем представительство этой организации в РФ будет снова открыто, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Британского совета сэр Кирон Деван.

"Мы очень тесно работаем с нашими коллегами из отдела культуры и образования посольства Великобритании. Таким образом, Британский совет представлен через этот отдел, и такая система работает", - сказал он.

"Придет день, когда, я уверен, здесь (в РФ) откроется отдельное представительство Британского Совета. Эти обсуждения будут вестись. В этом году мы слишком заняты, но это возможно в будущем. Уверен, что такой день наступит, но на данный момент это не влияет на программу нашей деятельности, которой, я думаю, обе стороны довольны", - отметил сэр Деван.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли понимание того, что именно должно для этого случиться, он пояснил: "Я думаю, что это придёт со временем, и дело не только в пандемии, хотя, разумеется, в ней тоже. Мы больше заинтересованы в том, чтобы программы были как можно более интересными и продуктивными. Если это будет получаться, то постепенно мы поймем, как выглядит для нас идеальная модель работы. Но на текущий момент, в этом году мы не рассматриваем этот вопрос".

4 марта 2018 года в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с происшествием.

В ответ Россия объявила персона нон грата 23 британских дипломатов, закрыла Британский совет в связи с неурегулированностью его деятельности и генконсульство в Санкт-Петербурге. Британский дипперсонал был сокращен на 50 человек.