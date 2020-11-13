В Армении выявлено 1,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались 39 пациентов

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 703 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 114 383, сообщает в пятницу единый информационный центр республики.

В минувший четверг сообщалось о 2 тыс. 132 инфицированных.

По данным центра, за сутки скончались 39 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 2 тыс. 137 человек. "Из них 1 тыс. 697 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 440 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 72 тыс. 116 человек (+1986 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 3 тыс. 876 тестов на COVID-19.