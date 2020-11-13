В Грузии за сутки почти 3,5 тыс. заражения COVID-19, скончались 37 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 тыс. 473 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 73 тыс. 154, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 120 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 636 человек. За минувшие сутки скончались 37 пациентов.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 447 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 957 человек, в специализированных гостиницах лечатся 3 тыс. 413 человек. Выздоровели 55 тыс. 511 больных.