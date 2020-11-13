Роль Путина в подписании соглашения по Карабаху была ключевой - Песков

Подписанию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху предшествовало много дней напряженной работы, роль президента РФ Владимира Путина в подписании была ключевой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти клуглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал Песков в интервью RT-Россия.
Он рассказал, что Путин проводил телефонные разговоры с президентами Азербайджана и Армении. "Это длилось не один день", - добавил Песков.
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