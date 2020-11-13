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Карабахский конфликт 13.11.2020 11:21

Путин и Эрдоган договорились, что мониторинговый центр будет за пределами Карабаха - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании мониторингового центра по контролю за соблюдением договоренностей Баку и Еревана, который будет расположен на территории Азербайджана, но за пределами Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу "RT Россия" у него спросили, имели ли место прямые контакты двух президентов в процессе заключения мирного договора, и в чем они заключались.

"Вокруг этого процесса, безусловно, были контакты", - ответил Песков.

"Вы знаете, что в результате этого контакта появилась договоренность о том, что будет мониторинговый центр, он будет расположен на территории Азербайджана, которая не является территорией Карабаха", - добавил он.

По словам Пескова, из этого центра "будут осуществляться действия по мониторингу режима прекращения огня, который на земле уже поддерживается и обеспечивается российскими миротворцами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]