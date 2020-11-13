Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах - Песков

Россия не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха, она могла только ввести миротворцев после согласия конфликтующих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, и ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах, такого права по международным законам у России не было" - сказал Песков в интервью RT-Россия.

Он подчеркнул, что Россия остается страной, которая привержена всем резолюциям Совбеза ООН.