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Карабахский конфликт 13.11.2020 11:19

Россия не имела права вводить войска в Нагорный Карабах - Песков

Россия не имела права вводить войска на территорию Нагорного Карабаха, она могла только ввести миротворцев после согласия конфликтующих сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, и ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах, такого права по международным законам у России не было" - сказал Песков в интервью RT-Россия.

Он подчеркнул, что Россия остается страной, которая привержена всем резолюциям Совбеза ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИРОТВОРЦЫ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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