Позиции Москвы и Анкары расходятся в том, что мир в Карабахе можно достичь силой - Песков

Турция ошибочно считает, что ситуацию в Нагорном Карабахе можно урегулировать силовыми методами, в этом позиции Москвы и Анкары расходятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае Турция с нашей точки зрения ошибочно считает, что мир можно достичь силовыми методами", - сказал он в интервью телеканалу "RT Россия".

"Здесь мы расходимся в суждениях", - добавил Песков.